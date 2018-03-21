В Запорожье подполковник полиции насмерть сбил пешехода

Сейчас решается вопрос об отстранении его от исполнения служебных обязанностей

Во вторник, 20 марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.

По информации полиции, мужчина от полученных травм скончался в районной больнице. Его личность устанавливается.

За рулем автомобиля находился временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Запорожской области в звании подполковник полиции.

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Сейчас решается вопрос об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что автомобиль инкассаторов сбил женщину в Днепропетровской области.

Напомним, возле Львова работница таможни за рулем Kia сбила двоих мужчин. "В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы", – сообщает львовская полиция.

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