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В Запорожье подростки сняли на видео погром в съемной квартире

30 октября, 18:28

Арендаторы разбили мебель и вынесли входную дверь

В Запорожье подростки устроили погром в арендованной квартире – молодые люди вынесли входную дверь и разбили мебель. Причем все это снимали на телефон, а потом выложили в социальные сети. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют стражи порядка.

Отметим, что не так давно в Одессе четверо подростков устроили погром на Трассе здоровья – разбросали мусор и пытались повредить муниципальные камеры наблюдения. Свой путь парни начали в 1:55 от Аркадийской аллеи. Подростки шли по Трассе здоровья, переворачивая каждую встреченную на пути урну и разбрасывая мусор из них.

В какой-то момент они заметили, что по всей трассе установлены камеры наблюдения и решили их разбить. Парни закидывали их камнями, песком и грязью. Свой "променад" они закончили около 2:50 на Трассе здоровья. Однако, как утверждают коммунальщики, камеры "довели" их до Красного креста.

Ранее в Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту. Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также мы писали, что в Харькове малолетние хулиганы устроили погром в парке. Двое подростков громили фонари и лавки, снимая это на видео.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Запорожье вандалы подростки разгром квартирант

Источник: Сегодня

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