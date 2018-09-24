В Запорожье подросток с друзьями разбил машину отца

В Коммунарском районе Запорожья 18-летний парень взял у своего отца автомобиль, чтобы покататься с друзьями, однако, не справившись с управлением, сначала наехал на бордюр, а потом совершил столкновение со столбом.

Как сообщает издание "Наш город", в результате столкновения один из пассажиров получил травму головы и был госпитализирован в 5-ю городскую больницу.

Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.