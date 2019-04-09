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В Запорожье подросток выжил после удара током в 10 тысяч вольт

Сегодня, 12:53

Ребенок чудом выжил и остается в больнице

Фото: elektrik-a.su
Фото: elektrik-a.su.
В Запорожье подросток выжил после удара током в 10 тысяч вольт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/130/f49/5c5130f49ee3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/130/f49/5c5130f49ee3e.jpg Запорожье Ребенок чудом выжил и остается в больнице

В Запорожье 14-летний подросток выжил после удара мощным разрядом электрического тока силой в 10 тысяч вольт. Об этом сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго".

Парень рассказал, что он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри. Подросток сбил замок и проник в электрощитовоую, где его поразило током.

Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали это чудом. Подростка госпитализировали в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу, его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

Напомним, ранее в Одессе ребенок решил взобраться на крышу поезда. Там девочка получила удар электрическим током. А во Львове от поражения током погиб 24–летний парень. Тело погибшего с крыши поезда снимали спасатели.

Также мы писали о том, что в Кропивницком спасатели сняли с крыши поезда подростка, которого ударило током. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что мальчик 2004 года рождения сидит на одном из вагонов поезда.

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Тег Запорожье, электричество, подросток, ток, удар током

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