В Запорожье подросток выжил после удара током в 10 тысяч вольт
Ребенок чудом выжил и остается в больнице
В Запорожье 14-летний подросток выжил после удара мощным разрядом электрического тока силой в 10 тысяч вольт. Об этом сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго".
Парень рассказал, что он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри. Подросток сбил замок и проник в электрощитовоую, где его поразило током.
Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали это чудом. Подростка госпитализировали в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу, его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.
Напомним, ранее в Одессе ребенок решил взобраться на крышу поезда. Там девочка получила удар электрическим током. А во Львове от поражения током погиб 24–летний парень. Тело погибшего с крыши поезда снимали спасатели.
Также мы писали о том, что в Кропивницком спасатели сняли с крыши поезда подростка, которого ударило током. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что мальчик 2004 года рождения сидит на одном из вагонов поезда.
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