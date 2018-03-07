В Запорожье показали раритетные фото пожарных из прошлого

В Запорожье спасатели опубликовали редчайшие фото с пожарными прошлых годов, приурочив публикацию снимков к получению новых автомобилей.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, 7 марта запорожские спасатели получили 7 новых автомобилей.

Раритетные фото запорожских пожарных были опубликованы для сравнения с нынешней экипировкой спасателей.

"7 марта, пожарные Запорожского гарнизона получили 5 новых пожарно-спасательных автомобилей. На втором фото – автомобили запорожских спасателей полвека назад", – говорится в сообщении.











Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Также было опубликовано еще несколько снимков пожарных расчетов более чем столетней давности.

Напомним, ранее украинские спасатели представили новую форму своих сотрудников: была обновлена не только цветовая гамма, но и погоны. Так, в ГСЧС подготовили новые утепленные куртки из плащевой ткани, кители, свитера, брюки, рубашки и плащи-накидки. Вся одежда будет темно-синей, а рубашки – голубыми и белыми.

Ранее на сайте "Сегодня" появилась статья с рассказом о том, как появлялась новая форма бойцов Вооруженных сил Украины.