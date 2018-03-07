В Запорожье показали раритетные фото пожарных из прошлого

Сегодня, 16:59

Управление ГСЧС опубликовало редкие снимки

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

В Запорожье спасатели опубликовали редчайшие фото с пожарными прошлых годов, приурочив публикацию снимков к получению новых автомобилей.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, 7 марта запорожские спасатели получили 7 новых автомобилей.

Раритетные фото запорожских пожарных были опубликованы для сравнения с нынешней экипировкой спасателей.

"7 марта, пожарные Запорожского гарнизона получили 5 новых пожарно-спасательных автомобилей. На втором фото – автомобили запорожских спасателей полвека назад", – говорится в сообщении.


Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Также было опубликовано еще несколько снимков пожарных расчетов более чем столетней давности.

Напомним, ранее украинские спасатели представили новую форму своих сотрудников: была обновлена не только цветовая гамма, но и погоны. Так, в ГСЧС подготовили  новые утепленные куртки из плащевой ткани, кители, свитера, брюки, рубашки и плащи-накидки. Вся одежда будет темно-синей, а рубашки – голубыми и белыми.

Ранее на сайте "Сегодня" появилась статья с рассказом о том, как появлялась новая форма бойцов Вооруженных сил Украины.
фото, Запорожье, фотографии, пожарные

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье показали раритетные фото пожарных из прошлого". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психология

Фото: boredpanda

Нежность и чистая невинность: фотограф делает невероятные снимки новорожденных

Сегодня, 08:33

Все композиции фотографий, все фоны фотограф создает вручную

Украина

Фото: скриншот

Не хуже мужчин: как украинские девушки-пожарные тушили "пожар"

Вчера, 17:05

С горящим стареньким "москвичом" дамы справились за несколько минут
Загрузка...

Шоу-бизнес

Невероятные эмоции на церемонии "Оскар-2018" – фотоподборка

Вчера, 15:34

Прыжки от радости, искренние улыбки, яркие моменты

Куда пойти

Сердце в руках: в Киеве появилась композиция для влюбленных

Вчера, 15:13

На композицию ушло около 7 м³ декоративных камней  
Загрузка...