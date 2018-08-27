В Запорожье полицейские задержали банду квартирных воров

Сегодня, 21:38

Преступники передвигались на черном BMW


Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье местные правоохранители задержали банду преступников, которые грабили квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Как рассказали правоохранители, им позвонили жители, которые заметили, как четверо мужчин разбили в их подъезде стекло квартиры на втором этаже. Копы прибыли на место и увидели похожих по описанию людей, их задержали на месте преступления.

Примечательно, что передвигались преступники на черном автомобиле марки BMW с еврономерами. На данный момент подозреваемых задержали и передали следственно-оперативной группе.

В Житомирской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса. В состав банды входили трое жителей одного из районных центров области.

Кроме того, ранее в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.
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