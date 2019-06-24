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В Запорожье полицейский велопатруль помог раненому в поножовщине и задержал подозреваемого

24 июня, 17:28

Копы помогли мужчине с колото-резаными ранениями туловища

Полицейские в Запорожье помогли пострадавшему и задержали нападавшего
Полицейские в Запорожье помогли пострадавшему и задержали нападавшего. Фото: Нацполиция

В Запорожье полицейские из велосипедного патруля оказали первую медицинскую помощь мужчине с ножевыми ранениями и задержали подозреваемого в нападении.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, копы получили вызов о том, что на проспекте Соборном мужчина получил телесные повреждение. Когда патрульные прибыли на место вызова, то обнаружили потерпевшего с множеством колото-резаных ран туловища и кровотечением.

Инспектора, не тратя времени, достали аптечку и оказали пострадавшему домедицинскую помощь – остановили кровотечение, наложили повязку и вызвали "скорую".

Кроме того, патрульные опросили свидетелей происшествия и получили описание злоумышленника. Уже через несколько минут инспектора обнаружили и задержали подозреваемого, который нанес ранения пострадавшему.

В Ужгороде прошли соревнования между экипажами скорой помощи. Врачи показали свои навыки оказания первой неотложной помощи в экстремальных условиях.


Напомним, ранее соревнования бригад скорой медицинской помощи прошли в Харьковской области. Студенты вузов и уже опытные врачи прибыли из разных регионов Украины.

Кроме того, "Сегодня" выяснили, как работает скорая помощь и что изменилось в свете медреформы.

Также мы писали о том, как в Мелитополе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи: на проспекте 50-летия Победы водитель Geely выезжая с парковки ТЦ, врезалась в машину скорой помощи.

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Тег Запорожье, патруль, полиция, велопатруль

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