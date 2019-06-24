В Запорожье полицейский велопатруль помог раненому в поножовщине и задержал подозреваемого

Копы помогли мужчине с колото-резаными ранениями туловища

Полицейские в Запорожье помогли пострадавшему и задержали нападавшего. Фото: Нацполиция

В Запорожье полицейские из велосипедного патруля оказали первую медицинскую помощь мужчине с ножевыми ранениями и задержали подозреваемого в нападении.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, копы получили вызов о том, что на проспекте Соборном мужчина получил телесные повреждение. Когда патрульные прибыли на место вызова, то обнаружили потерпевшего с множеством колото-резаных ран туловища и кровотечением.

Инспектора, не тратя времени, достали аптечку и оказали пострадавшему домедицинскую помощь – остановили кровотечение, наложили повязку и вызвали "скорую".

Кроме того, патрульные опросили свидетелей происшествия и получили описание злоумышленника. Уже через несколько минут инспектора обнаружили и задержали подозреваемого, который нанес ранения пострадавшему.

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