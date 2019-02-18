В Запорожье полиция обыскала аптеку
Аптекарей уличили в продаже наркотиков
В Запорожье полицейские изъяли в аптеке почти три тысячи таблеток препаратов, содержащих кодеин, которые нелегально продавались жителям города. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, разоблачение наркоторговцев произошло в ходе санкционированного обыска по улице Воронежской в Хортицком районе города – копы обнаружили и изъяли 2820 таблеток различных медпрепаратов, содержащих наркотическое средство.
Кроме того, стражи порядка также изъяли черновые записи и деньги от незаконной реализации препаратов. Все изъятые таблетки направлены на экспертизу.
По факту происшествия открыто уголовное производство. решается вопрос о привлечении фармацевта и владельца аптеки к ответственности.
Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.
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