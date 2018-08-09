В Запорожье полиция расследует подделку билетов общественного транспорта

Сегодня, 12:02

В обороте поддельных билетов подозревают работников коммунального предприятия

Фото: qha.com.ua
Фото: qha.com.ua

В Запорожье полиция начала расследование факта подделки билетов для проезда в коммунальном транспорте "Запорожэлектротранса". Как сообщили в пресс-службе мэрии города, поддельные билеты использовались в течение четырех дней.

"Установлено, что к правонарушению причастны три работника предприятия – водители трамвая, автобуса и кондуктор", – говорится в сообщении.

По факту инцидента было проведено внутреннее расследование, поддельная серия билетов изъята.

"Теперь этим делом будут заниматься органы МВД. Правонарушителям грозит уголовная ответственность за подделку государственных документов", – отметили в мэрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве участились случаи выявления фальшивых денежных купюр. Жители столицы на форумах жаловались, что получили фальшивки на сдачу в супермаркете, в такси и даже при обмене валюты.

Также мы сообщали, что в Запорожье сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы ликвидировали две нелегальные газозаправочные станции

Стоит напомнить и о случае в Одессе, где стражи порядка изъяли поддельную обувь, созданную от имени ведущих мировых брендов, на сумму в миллион гривен.
транспорт, подделка, Запорожье, фальшивка

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Источник:

"Сегодня"

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