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В Запорожье полиция устроила рейд по местам стихийной торговли

Сегодня, 17:28

Копы обнаружили нарушения и составили админпротоколы

В Запорожье копы проверили стихийных торговцев
В Запорожье копы проверили стихийных торговцев. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
В Запорожье полиция устроила рейд по местам стихийной торговли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d9e/2c6/5c5d9e2c65d15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d9e/2c6/5c5d9e2c65d15.jpg Запорожье Копы обнаружили нарушения и составили админпротоколы

В Запорожье полицейские провели рейд по ликвидации стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

На днях стражи порядка совместно с представителями администрации Коммунарского района проверили "стометровки" на улицах Космической, Северокольцевой, Сытова и Новокузнецкой.

В результате проверок шести торговцам вручили предупреждение о прекращении торговли в неустановленном месте. Кроме того, им предложили перейти на территорию официальных рынков.

Также в отношении двух продавцов были составлены админпротоколы. Им грозит штраф в размере от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее в Киеве на главном железнодорожном вокзале страны начали большую уборку. Территорию вокруг здания решили очистить от МАФов и стихийной торговли. По словам продавцов из привокзальных ларьков, их предупредили, что киоски снесут из-за отсутствия договора на аренду земли. В "Киевблагоустройстве" отметили, что будут демонтированы палатки, не соответствующие проекту города и установленным по поддельным документам.

Напомним, ранее мы писали о том, что железнодорожный вокзал Киева намерены передать в концессию. Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор.

Кроме того, власти заявляли, что на вокзале в Киеве появятся патрули спецназа. Вокзал хотят очистить от воров, грабителей и бездомных.

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Тег Запорожье, полиция, уличная торговля

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