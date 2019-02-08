В Запорожье полиция устроила рейд по местам стихийной торговли
Копы обнаружили нарушения и составили админпротоколы
В Запорожье полицейские провели рейд по ликвидации стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
На днях стражи порядка совместно с представителями администрации Коммунарского района проверили "стометровки" на улицах Космической, Северокольцевой, Сытова и Новокузнецкой.
В результате проверок шести торговцам вручили предупреждение о прекращении торговли в неустановленном месте. Кроме того, им предложили перейти на территорию официальных рынков.
Также в отношении двух продавцов были составлены админпротоколы. Им грозит штраф в размере от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ранее в Киеве на главном железнодорожном вокзале страны начали большую уборку. Территорию вокруг здания решили очистить от МАФов и стихийной торговли. По словам продавцов из привокзальных ларьков, их предупредили, что киоски снесут из-за отсутствия договора на аренду земли. В "Киевблагоустройстве" отметили, что будут демонтированы палатки, не соответствующие проекту города и установленным по поддельным документам.
Напомним, ранее мы писали о том, что железнодорожный вокзал Киева намерены передать в концессию. Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор.
Кроме того, власти заявляли, что на вокзале в Киеве появятся патрули спецназа. Вокзал хотят очистить от воров, грабителей и бездомных.
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