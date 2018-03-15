В Запорожье после реконструкции вышли на маршруты трамваи

Сегодня, 13:37

На ремонт двух трамваев было потрачено два миллиона гривен

Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

ВЗапорожье 15 марта вышли на маршруты два трамвая, которые были реконструированы за два миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, работы проводило коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" на деньги, выделенные из городского бюджета.

"Эти два трамвайных вагона проработали порядка 30 лет, исчерпав срок эксплуатации. В конце прошлого года они были поставлены на капитальный ремонт", – говорится в сообщении.

В результате капитального ремонта были реконструированы трамвайные тележки и кузова, заменены салон и система отопления, установлены новые двери и стёкла.

Трамваи запустили по маршруту №3 "Вокзал "Запорожье-1" – "Запорожье Левое".

Напомним, утром 13 марта в Запорожье загорелся трамвай маршрута №14.

Спасатели, прибывшие по вызову о пожаре, обнаружили трамвай уже без пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт. В салоне было сильное задымление, вероятно, оно произошло из-за замыкания проводки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Также мы писали о том, что в Мариуполе запустили автобусный маршрут, которого жители города ждали на протяжении 30 лет.
транспорт, Запорожье, реконструкция

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"Сегодня"

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