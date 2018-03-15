В Запорожье после реконструкции вышли на маршруты трамваи

На ремонт двух трамваев было потрачено два миллиона гривен

ВЗапорожье 15 марта вышли на маршруты два трамвая, которые были реконструированы за два миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, работы проводило коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" на деньги, выделенные из городского бюджета.

"Эти два трамвайных вагона проработали порядка 30 лет, исчерпав срок эксплуатации. В конце прошлого года они были поставлены на капитальный ремонт", – говорится в сообщении.

В результате капитального ремонта были реконструированы трамвайные тележки и кузова, заменены салон и система отопления, установлены новые двери и стёкла.

Трамваи запустили по маршруту №3 "Вокзал "Запорожье-1" – "Запорожье Левое".

Напомним, утром 13 марта в Запорожье загорелся трамвай маршрута №14.

Спасатели, прибывшие по вызову о пожаре, обнаружили трамвай уже без пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт. В салоне было сильное задымление, вероятно, оно произошло из-за замыкания проводки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Также мы писали о том, что в Мариуполе запустили автобусный маршрут, которого жители города ждали на протяжении 30 лет.