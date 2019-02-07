В Запорожье посреди улицы ограбили мужчину
Грабитель отнял у жертвы мобильный телефон и деньги, а затем скрылся
В Запорожье копы задержали преступника, который ограбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
С заявлением к копам обратился 38-летний местный житель, который сообщил, что в Шевченковском районе города неизвестный открыто похитил у него мобильный телефон и деньги в сумме 8,5 тысяч гривен, после чего злоумышленник скрылся.
В ходе отработки информации полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель.
По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы сообщали о том, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье посреди улицы ограбили мужчину". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепропетровской области два парня избили таксиста и угнали авто
Угонщики оказались 22-летними безработными