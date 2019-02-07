В Запорожье посреди улицы ограбили мужчину

Грабитель отнял у жертвы мобильный телефон и деньги, а затем скрылся

Иллюстрация. Фото: Нацполиция.

В Запорожье посреди улицы ограбили мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg 2019-02-07T14:36:00+02:00 Запорожье Грабитель отнял у жертвы мобильный телефон и деньги, а затем скрылся

В Запорожье копы задержали преступника, который ограбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

С заявлением к копам обратился 38-летний местный житель, который сообщил, что в Шевченковском районе города неизвестный открыто похитил у него мобильный телефон и деньги в сумме 8,5 тысяч гривен, после чего злоумышленник скрылся.

В ходе отработки информации полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали о том, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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