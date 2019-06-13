В Запорожье поймали похитителей, которые убили свою жертву
Похищенный мужчина был избит в салоне автомобиля, после чего в него выстрелили из травматического оружия
В Запорожье злоумышленники похитили и убили мужчину, но их задержала полиция. Преступники насильно посадили в автомобиль ВАЗ мужчину, 1981 г.р., после чего скрылись в неизвестном направлении.
В ходе операции "Перехват" менее чем через час разыскиваемый ВАЗ заметили в селе Натальевка Запорожской области. Но во время задержания похитители выбросили из салона автомобиля тело похищенного мужчины.
Злоумышленники разбежались в разные стороны, но силовикам удалось задержать водителя ВАЗа.
Похищенный мужчина был избит в салоне автомобиля, после чего в него выстрелили из неустановленного травматического оружия. От полученных ранений мужчина погиб.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч.2 ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство").
Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции Рафаэля Вальденера, который напал на супругу, жительницу Харькова Дарью Донец и забрал их общего ребенка Эмму. Француз увез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.
Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей.
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