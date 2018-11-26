В Запорожье поздним вечером ограбили девушку

Сегодня, 20:12

Оперативники задержали подозреваемого сразу после преступления

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожье поздним вечером произошло уличное ограбление – мужчина сорвал с плеча девушки сумку и убежал. Вскоре подозреваемого задержали стражи порядка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, заявление о преступлении было получено 19:50 25 ноября, когда женщина сообщила, что вечером, когда она возвращалась домой, на улице Бочарова в Шевченковском районе города к ней подошел незнакомый мужчина и вырвал сумку с документами и деньгами.

В ходе оперативных мероприятий недалеко от места происшествия злоумышленника задержали. У него были обнаружены сумка и кошелек потерпевшей. Украденное имущество полицейские изъяли.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных автомобилей. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от погони, совершили наезд на двух полицейских и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, еще один иностранец был неоднократно судим за квартирные кражи. За серию краж, ограблений и за посягательство на жизнь полицейских им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
ограбление, нападение, Запорожье, задержание

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"Сегодня"

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