В Запорожье пожарные спасли из огня двоих мужчин

Пострадавшие оказались в больнице

В Запорожье пожарные спасли из огня двоих мужчин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ce/366/5c88ce366140d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ce/366/5c88ce366140d.jpg 2019-03-13T11:34:00+02:00 Запорожье Пострадавшие оказались в больнице

В Запорожье пожарные спасли из огня двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, около шести часов утра 13 марта поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Радио в Коммунарском районе. На место оперативно выехали два пожарных наряда.

В ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили в доме двух мужчин: 67-летнего хозяина дома и его 34-летнего племянника вынесли из горящего здания, а позже – госпитализировали.









Спустя полчаса спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Причина пожара неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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