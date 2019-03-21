В Запорожье пожарный в свой выходной спас женщину из огня: опубликованы фото
Боец ГСЧС вытащил из горящей квартиры пенсионерку
В Запорожье боец спасательной службы в свой выходной день вынес из горящей квартиры пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Как стало известно, 21 марта, около 13 часов, спасателям поступило сообщение о возгорании в многоэтажке по улице Александровской. Выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже.
Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что в доме проживает сотрудник пожарно-спасательной части, у которого в этот день был выходной.
Мужчина почувствовал в комнате запах дыма, который шел из соседней квартиры и через балкон перебрался к соседям, где увидел, что в комнате пылает огонь, а на полу лежит пожилая женщина, которая самостоятельно не передвигается.
Спасатель вынес 85-летнюю пенсионерку из огня и передал ее медикам. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Спустя 40 минут бойцы ГСЧС полностью ликвидировали возгорание. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Проводится расследование.
Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.
А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.
Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.
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