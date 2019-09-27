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В Запорожье презентовали бренд цифрового государства

27 сентября, 19:02

Все услуги госучреждений будут оцифрованы и собраны на одном портале

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В Запорожье презентовали бренд цифрового государства. Все услуги, которые предоставляют госучреждения, будут оцифрованы и собраны на одном портале. Он будет называться "Дія" – это сокращение от фразы "Держава и я".

Интерфейс будет максимально простым и удобным, для смартфонов создадут приложение, обещают разработчики. Заработает "Дія" через несколько месяцев, а полная оцифровка страны должна завершиться на протяжении пяти лет, заверил вице-премьер Михаил Федоров.

"Мы там провели анализ глобальный, по миру в среднем это занимает 15-20 лет для того, чтобы оцифровать все услуги. Мы это планируем сделать за 3-5 лет, то есть, моя глобальная цель – что через 5 лет, если услуги нет онлайн – ее не существует, и, соответственно, 100% услуг, они оцифрованы", – объяснил Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Пенсионный фонд Украины,утвердивший ранее показатель средней заработной платы для вычисления пенсий, запустил в тестовом режиме новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд".

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услуги Запорожье Государство в смартфоне

Источник: Сегодня

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