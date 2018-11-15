В Запорожье прохожим под ноги бросили гранату: ранены три человека

Вчера, 23:34

Копы объявили розыск подрывника, объявлен план "Перехват"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожье полицейские объявили розыск мужчин, который бросил под ноги прохожим гранату. В результате ранения получили три человека.

Инцидент произошел 14 ноября около 19:00 на улице Военстрой в Шевченковском районе города, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

На месте взрыва стражи порядка выяснили, что перед взрывом неизвестный угрожал прохожим гранатой, а затем швырнул ее им под ноги и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавших, 1986, 1989 и 1996 лет рождения с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. Стоит отметить, что ни один из раненых не имеет отношения ни к политике, ни к криминалу: один из них – студент, еще двое – работники предприятий.

В настоящее время устанавливается местонахождение подрывника, на которое ориентирован весь личный состав полиции области. По факту покушения на преднамеренное убийство открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала пьяного мужчину с боевой гранатой Ф-1, который направлялся к знакомому, чтобы ему "отомстить".

Также мы писали о взрыве гранаты в центре Мариуполя. Неизвестный бросил взрывчатку и сбежал еще до того, как она детонировала.

А в Запорожье на улице Святого Николая прохожие заметили спящего мужчину, в руках у которого была граната. Очевидцы вызвали копов, которые задержали "сновидца", буквально на руках доставив его в отделение – он практически не мог передвигаться самостоятельно.
взрыв, Запорожье, граната, раненые

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье прохожим под ноги бросили гранату: ранены три человека". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Нацполиция Киева

Полиция выяснила личность мужчины, погибшего от взрыва гранаты в авто на Оболони

Вчера, 15:49

Автомобиль с телом погибшего нашли на Богатырской

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье грабитель напал на 13-летнего школьника

13 Ноября, 17:03

Нападавший отобрал у подростка дорогой телефон
Загрузка...

Другие регионы

Фото: pixabay.com (иллюстрация)

В Полтаве школьницу контузило в стоматологическом кресле

12 Ноября, 23:45

У девочки диагностировали баротравму

Запорожье

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В Запорожье возле жилого дома взорвалась граната

20 Июля, 12:32

Неизвестный бросил гранату во двор, копы ищут свидетелей
Загрузка...