В Запорожье прохожим под ноги бросили гранату: ранены три человека

В Запорожье полицейские объявили розыск мужчин, который бросил под ноги прохожим гранату. В результате ранения получили три человека.

Инцидент произошел 14 ноября около 19:00 на улице Военстрой в Шевченковском районе города, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

На месте взрыва стражи порядка выяснили, что перед взрывом неизвестный угрожал прохожим гранатой, а затем швырнул ее им под ноги и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавших, 1986, 1989 и 1996 лет рождения с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. Стоит отметить, что ни один из раненых не имеет отношения ни к политике, ни к криминалу: один из них – студент, еще двое – работники предприятий.

В настоящее время устанавливается местонахождение подрывника, на которое ориентирован весь личный состав полиции области. По факту покушения на преднамеренное убийство открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала пьяного мужчину с боевой гранатой Ф-1, который направлялся к знакомому, чтобы ему "отомстить".

Также мы писали о взрыве гранаты в центре Мариуполя. Неизвестный бросил взрывчатку и сбежал еще до того, как она детонировала.

А в Запорожье на улице Святого Николая прохожие заметили спящего мужчину, в руках у которого была граната. Очевидцы вызвали копов, которые задержали "сновидца", буквально на руках доставив его в отделение – он практически не мог передвигаться самостоятельно.