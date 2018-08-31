В Запорожье прохожий поймал преступника, который ограбил женщину

Сегодня, 13:58

Злоумышленник сорвал золотую цепочку с шеи пострадавшей и бросился бежать 

Фото: ГУНП в Запорожской области
Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье прохожий поймал преступника, который сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 30 августа у дома на Центральном бульваре в Вознесеновском районе города. У женщины 1954 года рождения злоумышленник сорвал с шеи золотую цепочку и бросился бежать. Свидетелем преступления стал мужчина, который проходил рядом: он и поймал злоумышленника.

На данный момент правоохранители уже задержали преступника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1984 года рождения.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", – добавили в полиции.

Напомним, в ночь на 16 августа на Привокзальной площади железнодорожной станции Мелитополя Запорожской области двое мужчин ограбили приезжего.

Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.
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