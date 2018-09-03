В Запорожье прохожий задержал преступника, который ограбил пенсионерку

Сегодня, 15:53

Злоумышленник вырвал из рук женщины мобильный телефон

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожье прохожий задержал мужчину, который на улице ограбил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 2 сентября около 20:15 у дома по улице Космической в Коммунарском районе города. Нападающий вырвал из рук женщины 1939 года мобильный телефон, а прохожий мужчина, который стал свидетелем преступления, догнал злоумышленника и передал сотрудникам полиции.

Как выяснилось, грабитель был ранее судим. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент уже открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Запорожье прохожий поймал преступника, который сорвал с шеи женщины золотую цепочку.

Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.
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