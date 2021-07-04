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В Запорожье произошла стрельба в ресторане – погиб человек (видео)

4 июля 2021 11:44

Виктория Барановская Виктория Барановская

В ресторане стреляли в двух молодых людей – один из них погиб, а второй в больнице

В Запорожье в ресторане убили человека / Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье в ресторане убили человека / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 4 июля, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.

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Об этом сообщает местное издание "Актуально".

Предварительно известно, что в ресторане стреляли в молодых людей. Один из них погиб, а еще одного доставили в больницу с большим количеством огнестрельных ранений.

На видео с места заметно, что на полу возле столиков лежит тело человека.

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На месте происшествия работали правоохранители, они выяснят все обстоятельства происшествия. Никаких официальных заявлений от полиции не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Харькове 30 июня на улице Родниковая произошла стрельба. Неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в области шеи.

Напомним, что в Черкасской области 63-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в своего 34-летнего сына. Когда он понял, что натворил, то застрелился сам.

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