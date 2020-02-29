В Запорожье произошло серьезное ДТП: опубликовано видео

После аварии движение между двумя берегами Днепра оказалось блокировано

В Запорожье движение между правым и левым берегом Днепра было парализовано в результате масштабной аварии.

Как сообщили корреспонденту "Сегодня" местные таксисты, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали, по их данным, около пяти человек.

В свою очередь, спикер патрульной полиции Запорожской области Екатерина Шевченко рассказала сайту "Сегодня", что ДТП, скорее всего, произошло из-за превышения скорости.

"Сейчас движение полностью перекрыто. Один человек погиб, трое пострадали", - добавила она.

Также выяснилось, что погибшим оказался молодой парень – водитель такси, тело которого было сильно обезображено. Пострадали двое его пассажиров.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Запорожье произошло масштабное ДТП Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали о том, как в Днепре злоумышленники на Audi, пытаясь сбежть от полиции, влетели в пешеходов. В результате один из них погиб на месте, еще двое, мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы.

Позже выяснилось, что погибшим оказался общественный деятель Александр Усачев. Его маленькая дочь Александра Усачева находится в тяжелом состоянии.

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