В Запорожье произошло смертельное ДТП: за рулем сидел подросток

Парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу

В Запорожье 15-летний парень на легковушке столкнулся с другим авто. В результате транспортной аварии погиб 14-летний парень, еще четверо несовершеннолетних получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

Установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля Hyunday взял транспортное средство без разрешения родителей. Подросток не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате аварии пассажир первого транспортного средства, парень в возрасте около 14 лет от полученных травм скончался. Водитель и еще двое пассажиров, подростки 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также в медицинское учреждение с травмами попал водитель автомобиля Daewoo Lanos 1983 года.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Днепре произошло серьезное ДТП, в котором были ранены три человека и разбиты четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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