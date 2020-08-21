В Запорожье пронеслась пыльная буря (видео)

В Запорожье местные жители наблюдали сильную пыльную бурю в Южном микрорайоне города.

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Соответствующее видео опубликовали на странице "Это Запорожье" в Instagram. На видео видно, как песок подхватывает сильными порывами ветра и несет в разные стороны.

Видео: it_is_zp, instagram

Ранее мы сообщали, что ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли. В районе столичных Позняков небо стало серо-молочного цвета.

Также напомним, загрязнение атмосферного воздуха в Киеве в период пылевой бури 16 -17 апреля, оказалось рекордным для города. Так, содержание пыли превысило среднесуточную концентрацию в целом по городу в 2,3-2,4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 года.

Кроме того, в Одесской области в курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов бушевала песчаная буря. Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.

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Новости "Сегодня" писали, что известный украинский курорт накрыла песчаная буря. В соцсетях писали, что тот вечер стал шокирующим для Кирилловки.

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