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В Запорожье прошли обыски на складах нескольких предприятий

Сегодня, 15:53

В результате была изъята крупная партия подакцизных товаров

В Запорожье прошли обыски на складах нескольких предприятий Запорожье В результате была изъята крупная партия подакцизных товаров

В Запорожье в ходе обысков на складах нескольких предприятий была изъята партия контрабандных сигарет на сумму более полутора миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

Так, стражи порядка обыскивали складские помещения в Коммунарском и Вознесеновском районах и обнаружили партию табачных изделий иностранного производства без акцизных марок.

Было установлено, что дельцы продавали сигареты через интернет на территории Запорожской области. Всего правоохранители изъяли почти пять с половиной тысяч пачек сигарет производства США, Иордании и Турции.

Кроме того, были изъяты также 160 контейнеров табачной смеси с различными наполнителями. Все подакцизные товары направлены на экспертизу. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Также мы писали о том, как во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика". Для пересечения границы он выбрал полосу  упрощенного контроля "зеленый коридор", чем заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Напомним,  Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет. Ранее  министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов

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Тег сигареты, Запорожье, контрабанда

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Сегодня

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