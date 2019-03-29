Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье пьяная мать посреди ночи выгнала 10-летнего ребенка на улицу

Сегодня, 16:27

Полицейские доставили девочку в центр реабилитации детей

Фото: railwayz.infо
Фото: railwayz.infо.
В Запорожье пьяная мать посреди ночи выгнала 10-летнего ребенка на улицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg Запорожье Полицейские доставили девочку в центр реабилитации детей

В Запорожье пьяная мать выгнала из квартиры свою 10-летнюю дочь. Инцидент произошел во вторник, 26 марта

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, девочку на улице Военстрой заметил прохожий, который и позвонил копам.

Прибыв по вызову, патрульные выяснили, что ребенку 10 лет, и отправились по адресу, который назвала девочка. К полицейским вышла 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Проехать в отделение для выяснения обстоятельств она отказалась.

Кроме того, женщина заявила патрульным, чтобы забирали ребенка, поскольку ей "все равно". Полицейские доставили подростка в областной центр социально-психологической реабилитации детей.

Напомним, ранее в Одесской области наказали мужчину, который в пьяном виде решил доставить ребенка в школу, и въехал во двор учебного заведения, "не заметив" забора.

А недавно в  в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом оказалась за рулем автомобиля.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ребенок, Запорожье, мать

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье пьяная мать посреди ночи выгнала 10-летнего ребенка на улицу". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области на операционном столе умер ребенок

Сегодня, 12:42

Восьмилетний ребенок не вышел из наркоза

Житель Ровенской области "швырнул" со ступенек маленькую дочь: подробности инцидента

27 марта, 18:13

Отец решил наказать ребенка после ссоры в магазине

Настя Каменских дважды станет мамой

60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Алексей Михайличенко: «Меня приглашали в сборную России»

"Они вооружены до зубов": что происходит в Луганске, - СМИ

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана