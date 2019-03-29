В Запорожье пьяная мать посреди ночи выгнала 10-летнего ребенка на улицу

Полицейские доставили девочку в центр реабилитации детей

Фото: railwayz.infо.

В Запорожье пьяная мать посреди ночи выгнала 10-летнего ребенка на улицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg 2019-03-29T16:27:01+02:00 Запорожье Полицейские доставили девочку в центр реабилитации детей

В Запорожье пьяная мать выгнала из квартиры свою 10-летнюю дочь. Инцидент произошел во вторник, 26 марта

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, девочку на улице Военстрой заметил прохожий, который и позвонил копам.

Прибыв по вызову, патрульные выяснили, что ребенку 10 лет, и отправились по адресу, который назвала девочка. К полицейским вышла 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Проехать в отделение для выяснения обстоятельств она отказалась.

Кроме того, женщина заявила патрульным, чтобы забирали ребенка, поскольку ей "все равно". Полицейские доставили подростка в областной центр социально-психологической реабилитации детей.

Напомним, ранее в Одесской области наказали мужчину, который в пьяном виде решил доставить ребенка в школу, и въехал во двор учебного заведения, "не заметив" забора.

А недавно в в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом оказалась за рулем автомобиля.

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