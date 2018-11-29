В Запорожье пьяный водитель протаранил забор и попытался сбежать от полиции

В Запорожье пьяный водитель ВАЗа врезался в забор и попытался сбежать. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Авария произошла на улице Полтавской в Шевченковском районе, когда водитель ВАЗ-2103, нарушая правила дорожного движения, влетел в ограждение и пытался скрыться с места происшествия.

Водителю медицинская помощь не понадобилась, он самостоятельно выбрался из машины и пояснил, что просто не выбрал безопасную скорость. Однако, при общении с ним патрульные заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя. Проверка на алкотестере показала результат в 2.42 промилле.

В отношении нарушителя было составлено два протокола. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.