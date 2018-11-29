В Запорожье пьяный водитель протаранил забор и попытался сбежать от полиции
В крови нарушителя обнаружили серьезную дозу алкоголя
В Запорожье пьяный водитель ВАЗа врезался в забор и попытался сбежать. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.
Авария произошла на улице Полтавской в Шевченковском районе, когда водитель ВАЗ-2103, нарушая правила дорожного движения, влетел в ограждение и пытался скрыться с места происшествия.
Водителю медицинская помощь не понадобилась, он самостоятельно выбрался из машины и пояснил, что просто не выбрал безопасную скорость. Однако, при общении с ним патрульные заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя. Проверка на алкотестере показала результат в 2.42 промилле.
В отношении нарушителя было составлено два протокола. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.
В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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