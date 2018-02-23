В Запорожье расследуют вспышку инфекций в школах и детсадах

За неделю врачи отметили 33 случая заболеваний в организованных коллективах

В Запорожье за прошлую неделю из 115 случаев общего количества расследованных специалистами Минздрава инфекционных заболеваний, 33 произошли в организованных коллективах, в том числе школах и детских садиках.

По данным областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, всего за прошедшую неделю специалисты расследовали 33 случая инфекционных заболеваний в организованных коллективах.

58 случаев – это заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Каждый третий случай – у детей, при чем пять из них – в организованных детских коллективах.

Большинство отравлений связано с продуктами, при этом только 12% из них куплены на стихийных рынках, остальные – либо в официальных торговых сетях, либо приготовлены дома.

Напомним, ранее мы сообщали о 150 случаях острой кишечной инфекции, отмеченных в Запорожской области.

Тогда врачи советовали во избежание инфекций, прежде всего, соблюдать правила личной гигиены, не употреблять в пищу недоброкачественные продукты, соблюдать сроки хранения продуктов, пользоваться только качественной питьевой водой.

Сообщалось также и о новых случаях вируса гепатита А, обнаруженных в Запорожской области.

Также мы писали, что гепатит А передается через воду, продукты и грязные руки.