В Запорожье разоблачили крупный "конверт", через который отмыли почти 40 миллионов

Обвинение организаторам преступной группы было направлено в суд

Через "конверт" отмыли более 35 миллионов. Фото: пресс-служба ГФС

В Запорожье разоблачили крупный "конверт", через который отмыли почти 40 миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3a/645/5c6d3a645f6ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3a/645/5c6d3a645f6ce.jpg 2019-02-20T13:37:00+02:00 Запорожье Обвинение организаторам преступной группы было направлено в суд

В Запорожье прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении членов преступной группы, которым инкриминируют организацию крупного конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного управления Государственной фискальной службы, по данным следствия, в состав группы входили пять человек.

Обвиняемые создали более 30 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые на протяжении 2015-2017 годов прошли более 37 млн гривен.

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области уже закончили досудебное расследование, и в отношении двух участников группы еще в июне 2018 года был направлен обвинительный акт в суд.

Другие фигуранты расследования скрывались от следствия. В настоящее время стражи порядка установили их местонахождение и также направили в суд соответствующий обвинительный акт.

Напомним, ранее в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.

Также мы писали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя главы Шевченковской РГА и четверых его сообщников. Чиновник в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района столицы.

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