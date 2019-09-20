В Запорожье разоблачили подпольное казино

Полиция Запорожья разоблачила нелегальное казино – игровое заведение было обустроено в историческом районе города. Правоохранители изъяли девять игровых автоматов и рулетку с мониторами, а сейчас устанавливают всех причастных к незаконному бизнесу.

Напомним, ранее правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в центре Киева. В торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем доступа. Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные клиенты могли попасть в замаскированный ВИП-зал, соблюдая условия конспирации. Правоохранители больше часа заходили в помещение.

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Отметим, что игорный бизнес в Украине запретили еще в 2009 году и установили за него штрафы в огромных размерах. В законе сказано, что организаторам азартных игр грозит конфискация игорного оборудования и штраф в размере 8 тысяч минимальных зарплат (сейчас минимальная зарплата составляет 4173 грн, т.е. отдать нужно будет 33,3 млн грн).

Тем не менее до сих пор не утихают разговоры о легализации азартных игр и возвращении их в правовое поле.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хочет рассмотреть легализацию азартных игр. Правда, по словам главы государства, казино могут появиться только в пятизвездочных отелях. Сайт "Сегодня" собрал примеры легализации игорного бизнеса в других странах и рассказывает, где и как это функционирует.

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