В Запорожье разоблачили подпольную мастерскую по переделке и ремонту оружия

В квартире у злоумышленника нашли оружие и комплектующие к нему, запалы и инструменты

























Правоохранители обнаружили подпольный цех по ремонту и переделке оружия в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Полицейские получили информацию о функционировании мастерской и провели санкционированный обыск в одной из квартир дома по улице Незалежной Украины. В результате у подозреваемого, ранее судимого мужчины нашли оружие и комплектующие к нему, запалы и инструменты.

Все изъятое направлено для проведения экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ, полицейские и пиротехники ГСЧС обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Тайник обустроили участники агентурной сети пророссийских террористов. Ее правоохранители разоблачили еще в 2015 году.

Также, как сообщалось ранее, в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое оружие "по заказу". Правоохранители задержали злоумышленника во время контрольной закупки – в момент продажи пистолета и восьми боевых патронов.

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