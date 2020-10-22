В Запорожье разоблачили преступную схему бывших руководителей Госгеокадастра (фото)

В Запорожской области разоблачили коррупционную схему, которую организовали экс-руководители и действующие работники Госгеокадастра. Нарушители "продавали" бизнесменам государственную землю.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, экс-чиновники придумали схему для приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Так, с помощью бывших подчиненных организаторы подыскивали клиентам свободные земельные участки. Затем через фирму-соучастника изготавливали документы.
Злоумышленники гарантировали бизнесменам, что те с легкостью получат утвержденные документы на право пользования, получения в аренду или изменения целевого назначения земли.
Правоохранители выяснили, что группировка требовала с местного коммерсанта 600 тысяч гривен за выделение 28 гектаров земли. Одного из фигурантов задержали в центре Запорожья при получении части денег – 440 тысяч гривен.
Во время обысков изъяли черновые записи и компьютеры с доказательствами преступления.
Задержанному скоро объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Пока правоохранители ищут других причастных к сделке, в том числе должностных лиц Геокадастра.
Кстати, ранее под Черниговом экс-чиновник ОГА украл 800 тысяч грн на ремонте больницы.
Кроме того, ранее полиция разоблачила в вымогательстве 250 000 долларов организованную группу в составе минимум четырех человек во главе с заместителем отдела ГУ Службы безопасности Украины в Одесской области.
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