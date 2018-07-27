В Запорожье разваливаются два жилых дома, где 50 лет не было ремонта

Два двухэтажных дома, в которых живут 16 семей, в любой момент могут рухнуть

В Запорожье два жилых двухэтажных дома нуждаются в срочном ремонте – крыша протекает, стены трещат, а канализация забита. Жильцы утверждают, что в мэрии об их проблемах знают, но помочь пока не ничем могут.

"В эту трещину проходит ладонь. И такие – на всех стенах дома. Из-за этого перекосились оконные рамы и двери", – рассказал журналист "Сегодня", который побывал в аварийных домах.

По словам Ивана Валентирова, чтобы попасть в квартиру, ему приходится прилагать усилия. Новоселье он справил более 50 лет назад. Как строитель – сам возводил двухэтажку, в одной из квартир которой теперь и живет. Но за все эти годы, говорит пенсионер, этот и соседний дома капитально не ремонтировали, из трещин в стенах – тянет, а с потолка во время дождя – капает.

"Я ничего не могу сделать. Вот тряпками позатыкал", – рассказал житель аварийного дома Иван Валентиров.

В подобных условиях находятся 16 семей, в основном – пенсионеры. Оба дома – ведомственные, принадлежат акционерном обществу. Когда жить в них стало нестерпимо, люди пошли на предприятие, и выяснили, что оно уже несколько лет как банкрот. В ликвидационной комиссии заявили, что никакого ремонта не будет.

"Нам сказали, что этих домов вообще нет в плане – в городском плане. "Вы не хозяева этих квартир, вас завтра, вот мы придем – и ваши вещи, ваших стариков, все…" – вот так я вам рассказываю, так было сказано: "...мы имеем право вас оттуда удалить, выгнать из этих квартир", – говорит Вера Прядко, которая живет в одном из аварийных домов.

В свою очередь, корреспондентам "Сегодня" в акционерном обществе ответили иначе. Говорят, что ремонт в домах не делали, потому что они не принадлежат акционерному обществу.

"Собственниками – я не знаю, кто является. Но дело в том, что эти дома мы передали и никакого отношения мы к этим домам не имеем", – рассказала Александра Пахомова, исполняющая обязанности главы правления публичного акционерного общества.

И в горсовете, куда жильцы аварийных домов также обращались, с ремонтом пока помочь не могут. Говорят, что вначале нужно найти нынешнего владельца и оформить передачу двухэтажек в коммунальную собственность. Этот вопрос пообещали рассмотреть на августовской сессии горсовета.

"Процедура о приеме этих домов в город, на баланс города, должна быть запущена в кратчайшие сроки, и этим уже сегодня и сейчас должна начать заниматься профильная депутатская комиссия", – заявил депутат Запорожского горсовета Дмитрий Сирый.

Тем временем, жители двухэтажек готовят заявление в прокуратуру с требованием расследовать, куда пошли деньги, которые они исправно платили за коммунальные услуги.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Запорожья практически каждое утро жалуются на транспортные заторы на мостах через Днепр, где часмто возникает транспортный коллапс.

Также мы сообщали, что в Запорожье из центра города на левом берегу Днепра около тысячи автомобилей застряли в 4-километровой пробке, невиданной в городе – от проспекта Металлургов, через всю плотину ДнепроГЭС до Правого берега. Пробка возникла из-за того, что на въезде на ДнепроГЭС со стороны Правого берега велся ямочный ремонт дороги.

А перед этим на дамбе ДнепроГЭСа и мостах через Днепр возникли огромные заторы из-за нескольких аварий, которые произошли на переездах. Как стало известно, одна из аварий произошла на полосе движения с правого на левый берег.