В Запорожье ребенок прыгнул со скалы в воду и получил перелом основания черепа

Сегодня, 11:48

Ребенка спас мужчина, который вытащил мальчика из воды и вызвал "скорую"

Фото: tv5.zp.ua
Фото: tv5.zp.ua

В Хортицком районе Запорожья 12 сентября ребенок получил тяжелые травмы, прыгнув в воду с семиметровой скалы. Как сообщает TV5, пострадавшего 11-летнего ребенка спас мужчина, который оперативно вытащил пострадавшего на берег и вызвал медиков.

Врачи поставили мальчику диагноз "сотрясение мозга, перелом основания черепа" и доставили его в пятую горбольницу, а затем – в детскую областную. Медики до сих пор борются за жизнь ребенка.

Напомним, ранее мы писали о 20-летнем парне из Днепра, который после прыжка в воду с обрыва чудом остался жив и теперь учится шевелить пальцами.

Как выяснилось днепровские экстремалы для своего отдыха облюбовали гранитный карьер, где прыгают в воду с обрыва, и за лето врачи были вынуждены спасать несколько отдыхавших.

Также мы писали о советах Минздрава по безопасному летнему отдыху у воды, в частности, врачи напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Напомним также и о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.
ребенок, Запорожье, купание

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