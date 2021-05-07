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В Запорожье ребенок выпал из окна в детсаду: воспитательницу и директора уволили

7 мая, 11:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После трагедии в запорожском детсаду полетели первые головы, а в остальных дошкольных учреждениях провели проверки

В Запорожье уволили директора, воспитательницу и няню детсада, где мальчик выпал из окна второго этажа. Решение приняли после внутренней проверки.

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Об этом сообщили в Запорожском городском совете.

Также после трагедии департамент образования и науки дополнительно проверил остальные детские сады на соблюдение норм безопасности по отношению к детям.

Как известно, воспитатели сада "Эврика" забыли 4-летнего мальчика в помещении, когда остальных детей вывели на вечернюю прогулку. Тогда ребенок вылез на подоконник, открыл окно и выпал из второго этажа на землю.

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У мальчика черепно-мозговая травма, но кости целы.

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Напомним, в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже, пока мама готовила еду.

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