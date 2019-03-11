В Запорожье родители митинговали против вакцинации детей
Участники акции собрались с плакатами под стенами горсовета
В Запорожье под стенами городского совета состоялся митинг против обязательной вакцинации детей. Участники митинга заявили, что прививки детей по графику ограничивают доступ детей к учебным заведениям.
Как сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета, 11 марта состоялась встреча родителей, которые выступают против вакцинации, и представителей местной власти. Во время встречи обсуждались вопросы посещения детьми без прививок школ и детсадов Запорожья.
Также возле мэрии собрались и те родители, которые считают, что вакцинация обязательна для всех, а те, кто отказывается от нее, подвергают опасности других детей.
По словам Главного специалиста департамента здравоохранения Запорожского горсовета Галины Доли, в настоящее время в Запорожье эпидемия кори. Возникла она именно из-за детей, которые не прошли вакцинацию.
Также, родителям, которые отказываются вакцинировать детей, в школах предложили перейти на экстернат либо социально-педагогический патронат.
Ранее мы писали, что Ульяна Супрун развенчала главные мифы о кори. Глава украинского Минздрава настаивает на обязательной вакцинации.
Напомним, во Львовской области школьников массово вакцинируют от кори. Около трети учеников не имели своевременной вакцинации.
Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
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