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В Запорожье родители митинговали против вакцинации детей

Сегодня, 17:47

Участники акции собрались с плакатами под стенами горсовета

В Запорожье родители выступили против обязательной вакцинации
В Запорожье родители выступили против обязательной вакцинации. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
В Запорожье родители митинговали против вакцинации детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/680/850/5c86808503317.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/680/850/5c86808503317.jpg Запорожье Участники акции собрались с плакатами под стенами горсовета

В Запорожье под стенами городского совета состоялся митинг против обязательной вакцинации детей. Участники митинга заявили, что прививки детей по графику ограничивают доступ детей к учебным заведениям.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета, 11 марта состоялась встреча родителей, которые выступают против вакцинации, и представителей местной власти. Во время встречи обсуждались вопросы посещения детьми без прививок школ и детсадов Запорожья.

Также возле мэрии собрались и те родители, которые считают, что вакцинация обязательна для всех, а те, кто отказывается от нее, подвергают опасности других детей.

По словам Главного специалиста департамента здравоохранения Запорожского горсовета Галины Доли, в настоящее время в Запорожье эпидемия кори. Возникла она именно из-за детей, которые не прошли вакцинацию.

Также, родителям, которые отказываются вакцинировать детей, в школах предложили перейти на экстернат либо социально-педагогический патронат.

Ранее мы писали, что Ульяна Супрун развенчала главные мифы о кори. Глава украинского Минздрава настаивает на обязательной вакцинации.

Напомним, во Львовской области школьников массово вакцинируют от кори. Около трети учеников не имели своевременной вакцинации.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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Тег Запорожье, протест, вакцинация, вакцины

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