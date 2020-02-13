В Запорожье россиянин изготовлял порно и публиковал в соцсетях: видео

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье полицейские задержали россиянина, который снимал и распространял в соцсетях порно. Теперь мужчина может провести за решеткой пять лет.

Выяснилось, что гражданин России жил в Запорожье.

"Гражданин 1966 года, по месту жительства в Запорожье, изготовил фотоизображения и видеозаписи порнографического характера. После чего зарегистрировался в социальной сети и на личной странице публиковал данный контент", - рассказал и.о. заместителя начальника местного Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Смирнов.

Дома у мужчины уже провели обыски. Там копы нашли ноутбук, планшеты и мобильный телефон, с которых "работал" преступник. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

А в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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