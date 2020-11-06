В Запорожье русский язык лишили статуса регионального

Запорожский окружной административный суд признал противоправным решение Запорожского городского совета, принятое в июле 2006 года "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального".

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Об этом на своей странице Facebook сообщил депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин, который и судился по поводу отмены решения.

"Выиграл суд у Запорожского городского совета. Решение Запорожского городского совета от 05.07.2006 г. "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка" признано противоправным и недействительным", — написал Согорин.

Отметим, три года назад на сессию Запорожского городского совета выносился вопрос об отмене вышеуказанного решения, но достаточного количества голосов для принятия решения тогда не хватило. В апреле 2020 Андрей Согорин обратился с иском об отмене этого решения в суд.

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Адвокат, представлявший в суде интересы Андрея Согорина, Сергей Лышенко отметил, что стороны четко отработали на результат.

"На мой взгляд примерный процесс как для политического решения, никаких столкновений, противодействия, кулуарных игрищ. Не было необходимости в массовках. Стороны четко и по процессу отработали на результат. Суд достижения этого результата обеспечил", – написал на своей странице Facebook Лышенко.

Ранее мы сообщали, что в школе Кривого Рога разгорелся скандал из-за русского языка.

Также напомним, в апреле 2019 Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.

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