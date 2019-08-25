С 28 августа в Запорожье запустят бесплатный катер / Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт. Как сообщают в пресс-службе городского совета, это поможет решить проблемы транспортных пробок на плотине "Днепрогэса".

"С 28 августа в Запорожье начнут работать речные перевозки с правого берега до Речного порта и в обратном направлении. Это одно из мероприятий, направленных на решение проблемы транспортных пробок на плотине "Днепрогэса". Речной транспорт будет работать в период выполнения там ремонта дороги", – говорится в сообщении.

Планируется, что утром катер будет отправляться с правого берега до Речного порта в утреннее время, и после этого отправится развозить дачников. А в конце дня будет проходить рейс в обратном направлении. Управление по вопросам транспортного обеспечения городского совета согласует график перевозок с "Администрацией речных портов" и проинформирует запорожцев дополнительно.

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На правом берегу причальный понтон планируется установить со стороны Правобережного пляжа. На противоположном берегу катер будет причаливать в Речном порту.

Планируется сначала использовать один катер, в случае необходимости привлекать второй. Также ведутся переговоры с частными речными перевозчиками.

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В горсовете отметили, что запорожцы смогут пользоваться катерами бесплатно. Расходы берет на себя бюджет города.

Стоит напомнить также, что недавно в Запорожье маршрутка, которая пыталась объехать место ДТП на мосту, продавила сквозную дыру в асфальте и "зависла" на высоте в 30 метров над водой.

Маршрутку из ямы вытащили спасатели, а позже дыру забетонировали рабочие коммунальных служб. При этом железнодорожники, на балансе которых находится этот объект, заверили, что в настоящее время необходимости в проведении капитального ремонта Преображенского моста нет.

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