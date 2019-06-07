В Запорожье СБУ предотвратила взрыв полутора килограммов пластида: видео
Террорист собирался взорвать бомбу в жилом районе
В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт в жилом районе города, где подозреваемый собирался взорвать полтора килограмма пластида.
Как сообщили в спецслужбе, о подготовке взрыва было известно заранее – оперативники следили за подозреваемым несколько дней, а специально созданная следственно-оперативная группа проводила соответствующие оперативные мероприятия.
"Взрывчатку, которая содержала около полутора кг пластида, он заложил в мусорный бак в жилом районе Запорожья. После того как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Позже он прибыл в свое временное жилище, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новостей о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", – сообщили в СБУ.
Также в спецслужбе добавили, что место для закладки взрывчатки было выбрано подозреваемым сознательно, но причины в СБУ не раскрыли, ссылаясь на тайну следствия.
При этом в ведомстве добавили, что, при детонации такого количества взрывчатки все живое в радиусе десяти метров было бы уничтожено.
Ранее мы сообщали о том, как сотрудники контрразведки СБУ разоблачили агента российской ФСБ.
"Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова", - говорится в сообщении.
Напомним также, что на Донбассе СБУ разоблачила российского агента, котоырй готовил теракты во время выборов. Был задержан организатор террористической группировки, который скупал оружие и боеприпасы, а также, согласовывая свои действия с российской спецслужбой, собирался устроить теракты.
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