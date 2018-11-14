В Запорожье СБУ задержала банду вымогателей во главе с полицейским

Сегодня, 16:37

Злоумышленники создали сайт "знакомств", через который заманивали будущих жертв

 


В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Злоумышленники создали в социальных сетях сайт "знакомств", где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг. После проведения "встречи" полицейские задерживали "клиента" и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением информации среди родственников", – говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники спецслужбы, в состав группировки, которую возглавлял действующий полицейский, входили двое бывших сотрудников одного из районных отделов полиции, а также еще один сообщник.

По данным спецслужбы, сумма "отступных" составляла от двух до пяти тысяч долларов. В частности, был задокументирован факт вымогательства четырех тысяч долларов у одного из пострадавших.

Двое представителей группировки были задержаны во время получения первой части взятки в размере почти две тысячи долларов в гривневом эквиваленте. Позже были задержаны еще двое участников группировки.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по статье

Открыто уголовное производство по статье "получение неправомерной выгоды", продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других причастных к преступлениям лиц.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские разоблачили порностудию, в которой девушки-модели за деньги демонстрировали перед веб-камерами свои "прелести".

Также мы писали о том, как в Харькове полиция задержала мужчину, который занимался распространением в сети видео с детским порно
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Источник:

"Сегодня"

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