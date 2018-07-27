В Запорожье СБУ задержала копа-взяточника: требовал 1000 долларов за справку

Сегодня, 13:04

Полицейский вымогал деньги за выдачу разрешения на оружие

Фото: Военная прокуратура Запорожского гарнизона
Фото: Военная прокуратура Запорожского гарнизона

В Запорожье утром 27 июля сотрудники военной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали сотрудника полиции по подозрению в получении тысячи долларов взятки. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Запорожского гарнизона.

Как стало известно, инспектор отдела контроля за оборотом оружия требовал деньги за выдачу разрешения на хранение и ношение гладкоствольного и травматического оружия.

"Требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США. Непосредственно во время получения взятки инспектора С. Задержали", – сообщили в спецслужбе.

Спецслужбы планируют сообщить задержанному о подозрении, а также ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Харьковской области сотрудники военной службы правопорядка задержали офицера Управления отдела внутренней безопасности "Восток" на вымогательстве взятки в пять тысяч долларов. Деньги он требовал за трудоустройство сотрудника в своем подразделении.

Ранее харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.

Также мы писали о том, как СБУ накрыла таможенника, который за 50 долларов пускал в Украину авто на евробляхах.
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Источник:

"Сегодня"

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