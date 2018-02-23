В Запорожье сгорела маршрутка

В ночь на 23 февраля в Запорожье сгорел маршрутный микроавтобус Mersedes Benz Sprinter.

По данным областного управления ГСЧС, спасатели получили сообщение о горящем автомобиле в 1:42.

После заявления о пожаре по улице Лизы Чайкиной в Заводском районе города в Службу спасения "101", прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что горит отсек и салон микроавтобуса.





Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

В 02:20 пожар полностью ликвидирован. Что стало причиной возгорания – поджог или случайность, – устанавливает специальное расследование.

Также сообщалось, что в Ровно злоумышленник сожгли офис издания "Четвертая власть".

По предварительной информации, неизвестный мужчина зашел в помещение, оставил там две пластиковые бутылки с бензином и поджег их. Пламя заметил сын хозяина дома, 37-летнего жителя Ровно, который в этот момент сошел со второго этажа и сразу бросился звать на помощь.

Напомним, в Харьковской области сгорел мужчина. Пожарные три часа боролись с огнем в частном домовладении.

Ранее спасатели рассказали о новых жертвах огня в Украине.