В Запорожье сгорела маршрутка
Спасатели не исключили умышленного поджога
В ночь на 23 февраля в Запорожье сгорел маршрутный микроавтобус Mersedes Benz Sprinter.
По данным областного управления ГСЧС, спасатели получили сообщение о горящем автомобиле в 1:42.
После заявления о пожаре по улице Лизы Чайкиной в Заводском районе города в Службу спасения "101", прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что горит отсек и салон микроавтобуса.
Фото: ГУГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУГСЧС в Запорожской области
В 02:20 пожар полностью ликвидирован. Что стало причиной возгорания – поджог или случайность, – устанавливает специальное расследование.
Также сообщалось, что в Ровно злоумышленник сожгли офис издания "Четвертая власть".
По предварительной информации, неизвестный мужчина зашел в помещение, оставил там две пластиковые бутылки с бензином и поджег их. Пламя заметил сын хозяина дома, 37-летнего жителя Ровно, который в этот момент сошел со второго этажа и сразу бросился звать на помощь.
Напомним, в Харьковской области сгорел мужчина. Пожарные три часа боролись с огнем в частном домовладении.
Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье сгорела маршрутка". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"