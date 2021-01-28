В Запорожье школьник пережил клиническую смерть на уроке

В Запорожье в школе 17-летний парень внезапно потерял сознание. По приезду медиков школьник уже перестал дышать.

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Об этом сообщил директор Областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко на своей странице в Facebook.

"Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. 40 минут реанимации, дефибрилляция, живой, слава Богу", — отметил Малашенко.

По его словам, сейчас прогнозы делать еще рано — парень находится в реанимации.

Как сообщает местный Telegram-канал "Это Запорожье", инцидент произошел на уроке физкультуры.

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"У ученика старшего класса 15-й школы, на уроке физкультуры остановилось сердце и он пережил клиническую смерть. До приезда скорых первую помощь ему оказывала школьная медицинская сестра. Благодаря ее действиям и быстрому приезду медиков со спецоборудованием, школьника удалось спасти", — говориться в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украине второклассница умерла в школе от инсульта.

Также напомним, в Черновицкой области на уроке физкультуры у восьмиклассника остановилось сердце.

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