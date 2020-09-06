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В Запорожье школы и детсады массово закрывают на карантин

6 сентября, 16:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

COVID-19 болеют и взрослые, и дети

В Запорожье школы и детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. COVID-19 подтвердили у учителей, сотрудников детсадов и детей.

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Об этом заявила заведующая отделением эпидемиологических исследований Запорожского областного лабораторного центра Марина Колерова, передает телеканал Z.

По ее словам, сейчас власти применяют более гибкие карантинные меры. Ограничения вводят локально, и учебные заведения могут закрываться не полностью.

"Закрыта на 14-дневный карантин вся школа № 78, где коронавирусом заболел один из учителей. Он не общался с учениками, общался исключительно с другими учителями, это около 43 человек. Все они ушли на карантин", – говорит Колерова.

Также полностью закрыт на карантин детский сад № 133. Там коронавирусом заразился сотрудник учреждения.

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Городской сайт 061.ua сообщает, что полностью или частично на карантин ушли детские сады № 274 и № 148. Ранее на самоизоляцию отправили учеников школ № 71 и № 59.

Остановил свою работу и Запорожский академический лицей, дети будут учиться дистанционно.

Напомним, недавно в Николаеве группы детей в четырех школах и двух детсадах отправили на карантин.

Кроме того, в Киеве две школы перешли на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса среди учителей. Еще в 11 школах на карантин отправили 20 классов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Запорожье карантин коронавирус
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