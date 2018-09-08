В Запорожье сильным ветром повалило деревья: опубликованы фото

Сегодня, 06:18

Движение в городе было затруднено

Фото: Facebook/Автоканал Запорожье
Фото: Facebook/Автоканал Запорожье

В Запорожье 7 сентября сильный ветер валил деревья, которые лишь чудом не нанесли вреда людям, однако заблокировали движение в городе.

Как сообщает Facebook-сообщество "Автоканал Запорожье", одно на конечной остановке на улице Набережной огромная ветка упала на остановочный комплекс. К счастью, в этот момент людей на остановке не было.

Кроме того, на проезжую часть улицы Бородинской упал тополь и перекрыл движение транспорта.  

В связи со штормовым ветром спасатели обратились к жителям Запорожья с просьбой не ходить под старыми деревьями и возле балконов, а также не парковать автомобили в местах, где на них могут упасть ветки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области после сильных ливней вода залила дороги и подтопила жилые дома. В частности, затоплены Косовский и Калушский районы.

Не так давно во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.

Кроме того, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

А ранее в Одессе после мощного ливня Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.
ветер, Запорожье, непогода

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