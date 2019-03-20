В Запорожье сменили главного военного комиссара
Главой Запорожского областного военкомата стал Владислав Хобот
В Запорожском областном военном комиссариате сменился руководитель – вместо занимавшего эту должность полковника Юрий Трофименко временно исполняющим обязанности был назначен полковник Владислав Хобот.
Как сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, предыдущий начальник пошел на повышение.
Напомним, ранее в Украине одновременно пересеклись и сборы резервистов в связи с военным положением, и осенний призыв на срочную службу. Осенний призыв 2018 года проходил с 1 октября до 31 декабря. По планам, на срочную службу должны были отправить почти 18 тысяч призывников в возрасте от 20 до 27 лет со всей Украины.
Так, в Вооруженные силы планировалось набрать 9010 человек, еще 6500 – в Нацгвардию, в Пограничную службу - 1550 юношей, еще 900 человек – в Спецслужбу транспорта.
Между тем, в Запорожье после атаки россиян на украинские корабли выстроились очереди в военкоматах, добровольцы выразили желание отправиться на защиту страны и оставляли военкомам свои данные на случай мобилизации.
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