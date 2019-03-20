В Запорожье сменили главного военного комиссара

Главой Запорожского областного военкомата стал Владислав Хобот

Полковник Владислав Хобот. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В Запорожье сменили главного военного комиссара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/276/49a/5c927649a51b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/276/49a/5c927649a51b1.jpg 2019-03-20T19:27:54+02:00 Запорожье Главой Запорожского областного военкомата стал Владислав Хобот

В Запорожском областном военном комиссариате сменился руководитель – вместо занимавшего эту должность полковника Юрий Трофименко временно исполняющим обязанности был назначен полковник Владислав Хобот.

Как сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, предыдущий начальник пошел на повышение.

Напомним, ранее в Украине одновременно пересеклись и сборы резервистов в связи с военным положением, и осенний призыв на срочную службу. Осенний призыв 2018 года проходил с 1 октября до 31 декабря. По планам, на срочную службу должны были отправить почти 18 тысяч призывников в возрасте от 20 до 27 лет со всей Украины.

Так, в Вооруженные силы планировалось набрать 9010 человек, еще 6500 – в Нацгвардию, в Пограничную службу - 1550 юношей, еще 900 человек – в Спецслужбу транспорта.

Между тем, в Запорожье после атаки россиян на украинские корабли выстроились очереди в военкоматах, добровольцы выразили желание отправиться на защиту страны и оставляли военкомам свои данные на случай мобилизации.

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