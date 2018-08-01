В Запорожье снова будут судить членов банды смотрящего "Анисима"

Сегодня, 10:03

Заседание по пересмотру дела назначено на конец августа

Фото: &quot;Вся власть&quot;
Фото: "Вся власть"

В Запорожье 27 августа возобновится суд над членами организованной преступной группировки экс-"смотрящего" запорожского региона Евгения Анисимова. Как сообщили в Коммунарском районном суде города, будут рассматриваться обвинения экс-депутату горсовета Елене Бондаренко и телохранителю "Анисима" Андрею Гречковскому.

Отметим, что в Запорожье уже пятый год продолжается судебное расследование в отношении членов организованной преступной группировки Анисимова. В марте бывшему депутату городского совета Елене Бондаренко, которую обвиняют в вымогательстве, сменили меру пресечения и перевели на домашний арест.  Андрей Гречковский, которого обвиняют в убийстве, сейчас находится в СИЗО.

Суд первой инстанции признал Бондаренко виновной в вымогательстве и приговорил к 7 годам тюрьмы, а Гречковскому за умышленное убийство дали 12 лет лишения свободы.

Апелляционный суд Запорожской области рассмотрел приговор суда первой инстанции, но не согласился с ним и отправил на новое рассмотрение в тот же Коммунарский райсуд.

Напомним, экс-"смотрящий" Запорожского региона Евгений Анисимов находится в международном розыске с 2014 года. Его обвиняют в создании организованной преступной группировки, хищении бюджетных средств, незаконном обращении с оружием и вымогательстве.
Запорожье, смотрящий, анисим

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"Сегодня"

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