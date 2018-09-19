В Запорожье сняли на видео пожилого "зацепера"

В Запорожье пассажиры одного из троллейбусов сняли на видео необычные кадры: пожилой мужчина решил проехаться, ухватившись за лесенку на задней стене.

На видео, опубликованном на Instagram-канале "Это Запорожье", можно увидеть седоволосого мужчину, который, крепко держась за лесенку, оглядывается по сторонам и бросает тревожные взгляды под ноги, на дорогу.

Отметим, что это экстремальное и смертельно опасное "развлечение" особенно популярно в подростковой среде: в сети довольно часто появляются сообщения о похождениях молодежи, некоторые из которых заканчиваются трагически.

Так, в Броварском районе Киевской области погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. От удара током мальчик погиб на месте. А его мать рассказала, что сын давно увлекался опасным экстримом и обещал ей "завязать", но не успел.

В частности, в последнее время участились случаи зацеперства на транспорте в Киеве. Так, двое школьников с рюкзаками на задней троллейбуса были замечены на оживленной дороге Дарницы.

А ранее на столичной электричке, прибывшей на станцию "Борщаговка", заметили юного бритоголового парня.

Также на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы путешествовали, прицепившись к кабине электропоезда, а по приезде в столицу любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под поезд. С путей девочку на перрон вытащила подружка.