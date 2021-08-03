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В Запорожье собака перекусила артерию женщине: она скончалась в карете "скорой"

3 августа 2021 16:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Бродячая собака напала на женщину на улице Куликовской – пострадавшую не спасли

Бродячая собака укусила пострадавшую за левую ногу. Коллаж "Сегодня"

Бродячая собака укусила пострадавшую за левую ногу. Коллаж "Сегодня"

В Запорожье бродячая собака напала на местную жительницу. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

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Об этом сообщает 24 канал.

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По словам полицейских, инцидент случился на улице Куликовской 2 августа. Бродячий пес напал на 57-летнюю женщину возле ее дома.

Пострадавшую пытались реанимировать медики, но из-за сильных укусов животного она скончалась.

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"Собака покусала женщину за левую ногу и перекусила ей артерию. Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений об уголовных правонарушениях", – заявили полицейские.

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Сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, в городе Каховка Херсонской области две собаки бойцовской породы напали на детей. Чтобы угомонить собак, полицейскому пришлось открыть огонь на поражение.

Кроме того, на Донбассе пес покусал двухлетнего мальчика, ребенка на вертолете доставляли в больницу.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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